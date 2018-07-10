Агент Кучерова: довольны сделкой, Никита хочет завоевать с «Тампой» Кубок Стэнли

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы форварда клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, прокомментировал подписание своим клиентом нового восьмилетнего контракта с «молниями».



«Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман позвонил мне во вторник, неделю назад. Мы встретились у меня дома в Детройте. Более трёх часов шло общение по поводу нового контракта Никиты Кучерова. Диалог продолжался на протяжении выходных, а в воскресенье мы ударили по рукам. Никита уже вовсю занимается, готовится к сезону, работает над собой. Мы довольны сделкой, Никита хочет завоевать с «Тампой» Кубок Стэнли и мчит к своей цели», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 голов и 61 результативная передача.

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