Стала известна схема выплат по новому контракту Кучерова с «Тампой» на $ 76 млн

Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров за восемь лет по новому контракту с командой заработает $ 76 млн. При этом соглашение начнёт действовать с сезона-2019/20 — ближайший сезон Кучеров отыграет по старому контракту, который приносит ему $ 4,76 млн в год.



Первый год нового контракта принесёт Никите 12 млн долларов, из которых 11 млн придётся на долю бонусов. За следующие года Кучеров заработает 9, 12, 9, 10, 9, 8 и 7 млн долларов. Средний заработок Никиты составит $ 9,5 млн за сезон, а всего Никита получит $ 76 млн.

В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — 39 голов и 61 результативная передача.

Никита Кучеров продлил контракт с «Тампой» на восемь лет и $ 76 млн