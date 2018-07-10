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Кучеров – о 8-летнем контракте с «Тампой»: рад этому вызову, цель – Кубок Стэнли

Кучеров – о 8-летнем контракте с «Тампой»: рад этому вызову, цель – Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ

25-летний российский крайний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, продливший контракт с клубом на восемь лет и $ 76 млн, прокомментировал это событие.

«Я рад этому вызову, моя цель – завоевание с «Тампой» Кубка Стэнли. Благодарен руководству «молний» за доверие. Большое спасибо нашим фанатам за поддержку. Я уже начал подготовку к новому сезону, хочется принести клубу максимальную пользу. Повторюсь, «Тампа» будет стремиться исключительно к победе в Кубке Стэнли. Это наша цель», — сказал Кучеров «Чемпионату».

В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 голов и 61 результативная передача.

Никита Кучеров продлил контракт с «Тампой» на восемь лет и $ 76 млн
Кучеров получил от «Тампы» $ 76 млн. И будет играть там до 2027 года
Главная сделка в карьере российского нападающего.
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