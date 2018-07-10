Кучеров – о 8-летнем контракте с «Тампой»: рад этому вызову, цель – Кубок Стэнли

25-летний российский крайний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, продливший контракт с клубом на восемь лет и $ 76 млн, прокомментировал это событие.



«Я рад этому вызову, моя цель – завоевание с «Тампой» Кубка Стэнли. Благодарен руководству «молний» за доверие. Большое спасибо нашим фанатам за поддержку. Я уже начал подготовку к новому сезону, хочется принести клубу максимальную пользу. Повторюсь, «Тампа» будет стремиться исключительно к победе в Кубке Стэнли. Это наша цель», — сказал Кучеров «Чемпионату».



В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 голов и 61 результативная передача.

Никита Кучеров продлил контракт с «Тампой» на восемь лет и $ 76 млн