НХЛ представила логотип Зимней классики-2019

Стало известен логотип Зимней Классики НХЛ — 2019. Им стал официальный символ Ирландии, являющийся также зарегистрированной торговой маркой этой страны — знаменитый трёхлистный клевер. Посмотреть на логотип можно в «твиттере» НХЛ.



Напомним, что матч между «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинз» на стадионе «Нотр Дам» в штате Индиана состоится 1 января, в традиционный день проведения этих игр на открытом воздухе. Выбор логотипа связан с тем, что стадион «Нотр Дам» является домашним для футбольной университетской команды Fighting Irish — «Боевые ирландцы».