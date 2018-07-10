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Айзерман: Кучеров — невероятно важный игрок для нас

Айзерман: Кучеров — невероятно важный игрок для нас
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал подписание 8-летнего контракта с российский нападающим Никитой Кучеровым.

«Мы хотим сохранить у себя как можно больше хороших игроков, чтобы быть максимально конкурентоспособными. Нашей целью было как можно более раннее подписание нового контракта с Никитой. Он невероятно важный игрок для нас.

Думаю, ему тоже легче с подписанным контрактом. Это помогает немного планировать будущее. Команде же это помогает понимать потолок зарплат, понимать свои финансовые обязательства. Мы настраиваемся на то, чтобы садиться за стол переговоров 1 июля, когда у игрока начинается последний год контракта. Обсуждаем ситуацию с агентом и смотрим, можем ли мы уже на этой стадии переговоров прийти к согласию.

Никаких договорённостей по обмену игроков у нас пока нет, несмотря на сообщения различных источников. При этом мы продолжаем искать варианты для усиления состава», — приводит слова Айзермана «твиттер» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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