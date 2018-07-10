Бекстрём: вновь завоевать Кубок Стэнли — вызов, и мы его принимаем

Шведский нападающий Ларс Никлас Бекстрём, ветеран «Вашингтон Кэпиталз», в новом сезоне хочет второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли. До того «Вашингтон» при Бекстрёме ни разу не проходил дальше второго раунда плей-офф.



«Конечно, для нас это вызов, и мы его принимаем. Ближайшие несколько недель мы продолжим наслаждаться этим успехом, однако знаем, что потом начнётся новый сезон. Нам хочется снова завоевать Кубок, потому что это было чертовски здорово. Просто посмотрите, какой был парад, какие празднования. Думаю, это уже достаточная мотивация. Во всяком случае, так должно быть.



Думаю, мы начали здорово играть, много побеждать с декабря. Мы прибавили, а потом собрались на плей-офф. У нас была уверенность в себе, которой я раньше никогда не видел у этой команды. Мне кажется, это был ключевой момент», — сказал Бекстрём в интервью официальному сайту «Вашингтона».