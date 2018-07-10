Вялимяки: первые матчи против игроков из НХЛ добавили мне уверенности

19-летний финский защитник Юусо Вялимяки, принадлежащий «Калгари Флэймз», рассказал о своём настрое на борьбу за место в основном составе.



«Может быть, я слишком строго к себе подхожу, но я приучил себя делать всё, что в моих силах, а там будет видно, куда это меня приведёт. Таков мой психологический настрой. Я буду делать всё от меня зависящее и ждать развития событий, но, конечно, мне хочется играть в большом клубе.



К сентябрю мне нужно быть в оптимальном состоянии и бороться за место в команде. В прошлом году я провёл свои первые предсезонные матчи против игроков из НХЛ. Теперь я лучше понимаю, чего от них ждать и как играть. Это сильно помогает, добавляет уверенности», — приводит слова Вялимяки официальный сайт НХЛ.