Марун подписал однолетний контракт с «Сент-Луис Блюз»

30-летний американский нападающий Патрик Марун подписал контракт с «Сент-Луис Блюз» на один сезон за $1,75 миллиона. Об этом сообщает официальный сайт команды.



Марун является уроженцем Сент-Луиса, однако в НХЛ за родную команду он никогда не играл, хотя в начале карьеры представлял «Сент-Луис Бэндитс» из Северо-американской хоккейной лиги.



В НХЛ Патрик выступал за «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». После года в Нью-Джерси он стал свободным агентом.



«Мы очень рады подписать Патрика Маруна. Он позвонил мне накануне вечером и сказал, что хотел бы стать частью команды. Надеюсь, что он станет хорошим центральным нападающим и сыграет на уровне, близком к тому, когда забил 27 голов за „Эдмонтон“. Мы считаем, что он может помочь команде», — сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг.

«Сент-Луис» близок к подписанию контракта с Патриком Маруном