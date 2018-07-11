В «Тампе» полагают, что способны заключить ещё один крупный контракт

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман поделился мнением о дальнейших шагах команды в межсезонье после подписания нового контракта с Никитой Кучеровым.

«Может ли «Тампа» добавить ещё один крупный контракт? Я не думаю, что это невозможно. Но необходимо смотреть на наши односторонние соглашения на следующий сезон и через сезон. Нам нужно уменьшать размер платёжной ведомости на следующий сезон, если мы хотим что-то сделать. Но если мы хотим добавить ещё один крупный контракт, то должны заставить деньги работать, такая же ситуация будет и в следующие годы», – цитирует Айзермана официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Тампа» близка к сделке с «Оттавой Сенаторз» по обмену шведского защитника Эрика Карлссона. К обмену может быть привлечена третья сторона, которая согласится взять на себя контракт форварда «молний» Райана Кэллахана.