Толванен: в НХЛ игра быстрее и намного контактнее, чем в КХЛ

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Ээли Толванен рассказал о подготовке к новому сезону и отметил, в чём НХЛ превосходит КХЛ.
«В НХЛ игра быстрее и намного контактнее, чем в КХЛ. Всегда нужно быть готовым при приёме шайбы. Если совершишь ошибку, за неё придётся заплатить.
Поначалу мне пришлось довольно тяжело, потому что я уже привык к широкой площадке. Теперь я знаю, что мне нужно стать сильнее, больше и быстрее, чтобы быть готовым, когда начнётся тренировочный лагерь.
За время, проведённое в команде, я многому научился у старших ребят. Мне будет легче в новом сезоне, потому что я уже знаю команду и тренерский штаб. Теперь будет намного проще», – цитирует Толванена официальный сайт НХЛ.
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Ээли Толванен и Виталий Кравцов — эти ребята скоро будут шуметь и в НХЛ.