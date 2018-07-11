Толванен: в НХЛ игра быстрее и намного контактнее, чем в КХЛ

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Ээли Толванен рассказал о подготовке к новому сезону и отметил, в чём НХЛ превосходит КХЛ.

«В НХЛ игра быстрее и намного контактнее, чем в КХЛ. Всегда нужно быть готовым при приёме шайбы. Если совершишь ошибку, за неё придётся заплатить.

Поначалу мне пришлось довольно тяжело, потому что я уже привык к широкой площадке. Теперь я знаю, что мне нужно стать сильнее, больше и быстрее, чтобы быть готовым, когда начнётся тренировочный лагерь.

За время, проведённое в команде, я многому научился у старших ребят. Мне будет легче в новом сезоне, потому что я уже знаю команду и тренерский штаб. Теперь будет намного проще», – цитирует Толванена официальный сайт НХЛ.