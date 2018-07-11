Валк: все мы хотим двигаться и развиваться, поэтому решил приехать в КХЛ

Новичок «Барыса» Кёртис Валк прибыл в расположение астанинского клуба и дал первый комментарий для клубного телевидения

«Я в предвкушении нового сезона. Все мы хотим двигаться и развиваться. Я решил сделать новый шаг в карьере, попробовать что-то новое, поэтому рад быть здесь. Надеюсь, у нас получится хороший сезон.

Минувший сезон? Прошлый сезон сложился для меня в целом хорошо. Я играл за клуб АХЛ «Спрингфилд Тандербёрдз» из штата Массачусетс. Для команды получился тяжёлый сезон, мы не сумели пробиться в плей-офф, но лично я свою статистику улучшил.

Одна игра в НХЛ за «Флориду Пантерз»? Да, это был крутой опыт, ведь сбылась заветная мечта детства. Мои сильные стороны? Надеюсь, что смогу привнести что-то новое в атаку команды. Мне нравится как брать игру на себя, так и раздавать передачи. Надеюсь, это поможет моему клубу забить много шайб.

Как прошло моё лето? Здорово. Отдыхал у себя на родине в провинции Альберта. К сезону готовился просто. Катался на льду и играл вместе с друзьями.

Что знаю о новом клубе? Я знаю Даррена Дица, мы знакомы с пяти лет, с нетерпением жду возможности вновь сыграть с ним», — сказал Валк в эфире клубного телевидения.