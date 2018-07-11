«Сибирь» запустила конкурс «Шоу талантов»

«Сибирь» объявила о старте конкурса «Шоу талантов», информирует официальный сайт новосибирского клуба.

«Если вы что-то умеете лучше всех или что-то, чего не умеет никто, приглашаем вас для участия в нашем проекте. В зависимости от количества участников мы проведём один или два отборочных этапа. Первый — 23 июля, второй (если потребуется) — 30 июля. Мероприятие будет проходить на льду ЛДС.

В финал будут отобраны шесть-восемь человек. Выступления финалистов и объявление победителей пройдёт 19 августа в рамках Дня болельщика перед мастер-шоу команды «Сибирь».

Победитель станет обладателем двух абонементов на сезон-2018/19, а призёры получат по два билета на матч открытия в Новосибирске и, конечно же, памятные сувениры от клуба. Дерзайте! Мы сделаем вас знаменитыми!» — сообщается на официальном сайте «Сибири».