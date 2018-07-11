Игроки «Салавата Юлаева» определились с номерами на сезон-2018/19

Игроки «Салавата Юлаева» определились с игровыми номерами на сезон-2018/19, информирует официальный «твиттер» уфимского клуба.
Вратари:
Андрей Кареев (1), Юха Метсола (77);
Защитники:
Григорий Панин (11), Максим Осипов (21), Филип Ларсен (36), Сергей Терещенко (52), Анатолий Елизаров (58), Захар Арзамасцев (92), Артём Сергеев (93), Станислав Гареев (94);
Нападающие:
Вячеслав Основин (7), Георгий Бусаров (15), Максим Майоров (16), Вячеслав Солодухин (17), Дмитрий Кугрышев (18), Владимир Ткачёв (19), Йоонас Кемппайнен (23), Владимир Жарков (25), Пётр Хохряков (62), Линус Умарк (67), Теэму Хартикайнен (70), Антон Бурдасов (71), Александр Кадейкин (78), Артём Фёдоров (88).
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