Sportsnet: сделка Кучерова может сделать «Тампу» фаворитом в борьбе за Карлссона

Обозреватель портала Sportsnet Крис Джонстон отметил, что заключение нового крупного восьмилетнего контракта с нападающим Никитой Кучеровым не только не отдалило «Тампа-Бэй Лайтнинг» от приглашения защитника Эрика Карлссона, но могло сделать «молний» фаворитом в борьбе за шведского защитника.

«Вполне возможно, что теперь именно «Тампа» — главный игрок в борьбе за шведа. Во всяком случае, это подписание Кучерова даёт генеральному менеджеру Стиву Айзерману больше уверенности в том, как будет выглядеть его состав в будущем, не делая никаких загадок относительно следующего лета. Таким образом, реальная выгода может быть в том, что сейчас «молнии» даже ближе к приглашению Карлссона, чем раньше», — отметил Джонстон.