Сергей Бобровский «прокатился» на водном мотоцикле по суше

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский проводит отпуск в Сен-Тропе. 10 июля 29-летний вратарь опубликовал в своём «инстаграме» видео, как он «прокатился» на водном мотоцикле по суше. Российский голкипер имитировал управление мотоциклом под комментарии супруги.

Видео также можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Бобровского.

В минувшем сезоне Бобровский одержал 37 побед в 65 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности 2,42 и проценте отражённых бросков 92,1. В плей-офф российский вратарь вместе со своей командой проиграл серию первого раунда «Вашингтон Кэпиталз». Бобровский выиграл 2 матча из 6, в среднем за игру пропуская 3,18 шайбы и отражая 90,0% бросков.