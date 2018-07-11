«Ак Барс» объявил о прекращении сотрудничества с тренером вратарей Мойсаненом

«Ак Барс» на своём официальном сайте подтвердил информацию об уходе из клуба тренера вратарей Ари Мойсанена.

«Хоккейный клуб «Ак Барс» прекращает сотрудничество с тренером вратарей Ари Мойсаненом. Мы благодарим Ари за время, проведённое в нашем клубе, и вклад в победу в Кубке Гагарина. Kiitos Ari!» — сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Именно во время работы Мойсанена в казанском клубе Эмиль Гарипов стал одним из лучших голкиперов лиги. Ещё одним подопечным Ари является Пекка Ринне, признанный лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги сезона-2017/18.

В «Ак Барсе» Мойсанен работал начиная с сезона-2013/14. В минувшем сезоне казанский клуб стал победителем Кубка Гагарина.