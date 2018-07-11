Игроки «Нефтехимика» вышли из отпуска и начали подготовку к сезону-2018/19

Сегодня, 11 июля, хоккеисты «Нефтехимика» вышли из отпуска. Об этом информирует нижнекамский клуб в своём «твиттере». На опубликованном фото хоккеисты проходят медицинский осмотр.

«Стая собралась, и, по традиции, сезон начался с посещения докторов», — сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» «Нефтехимика».

В минувшем сезоне нижнекамский клуб сумел пробиться в плей-офф, заняв шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина команда Андрея Назарова потерпела поражения от «Трактора» (1-4).

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