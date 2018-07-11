«Ак Барс» назначил нового тренера вратарей

Тренерский штаб «Ак Барса» официально пополнили Андрей Царёв и Владислав Занковец. Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба.

Царёв стал тренером по работе с вратарями, сменив на этом посту финского специалиста Ари Мойсанена. В течение четырёх сезонов (2013-2017) 42-летний тренер работал в нижегородском «Торпедо».

Занковец, как и сообщалось ранее, будет отвечать за физическую подготовку хоккеистов. В казанском клубе 27-летний специалист сменит на аналогичной должности американца Брэндона Бови. Владислав Занковец – сын экс-наставника сборной Беларуси, а ныне главного тренера словацкого «Слована» Эдуарда Занковца.