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Шипачёв: надо ставить высокие цели и выполнять их, задача «Динамо» — выигрывать

Шипачёв: надо ставить высокие цели и выполнять их, задача «Динамо» — выигрывать
Хоккей / КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал переход в клуб, состоявшийся в это межсезонье.

«Играли с ними в плей-офф. Это сильная команда, некоторые ребята остались. Мы и проигрывали, и выигрывали у них, многие игроки поменялись. Надеюсь, получится хороший коллектив. Сейчас приятное время становления команды, будем знакомиться. Кого-то уже знаю, кого-то нет.

Задачи на сезон? «Динамо» — хорошая команда. Надо ставить высокие задачи и выполнять их. У нас будет задача выигрывать. Сейчас необходимо набраться сил перед сезоном.

Владимир Воробьёв? Мы были знакомы, когда ещё вместе играли за «Северсталь». Летом он позвонил, мы переговорили, а дальше уже было дело агента. Обсудили задачи на сезон, что будет нового в команде, нас обоих всё устроило», — сказал Шипачёв в эфире клубного телевидения.

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