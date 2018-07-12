Комаров: большое внимание к «Динамо» в Москве сильно помогло мне в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Леонид Комаров посетил базу московского «Динамо» и ответил на вопросы болельщиков.

«Приятно опять попасть на родную базу, вот хожу, рассматриваю фото, вспоминаю. Скучаю по «Динамо». Всегда приятно в Москву прилетать.

Почему ушёл из «Торонто»? Разговаривал с менеджером клуба… Понял, что у них другие планы. В «Торонто» сейчас молодая, хорошая команда. И Тавареса подписали, очень сильный центрфорвард. У него там всё получится. Мне всё в клубе нравилось. Думаю, что для хоккеиста нет места лучше, чем «Торонто». Хотя требования к игроку там очень серьёзные. Если что-то не получается, на тренировке 30 камер тебя показывает. Правда, если хорошо получается, то ещё больше.

В этом смысле мне матчи «Динамо» в Москве очень помогли. Привык, что большое внимание к команде. А ещё у «Динамо» был тогда хороший тренер, коллектив. Мы вместе многого добились. И чемпионство в КХЛ дало мне дополнительный шанс подписать контракт с Торонто», — цитирует Комарова официальный сайт «Динамо».