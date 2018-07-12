Новички «Сибири» определились с игровыми номерами

Новички хоккейного клуба «Сибирь» определились с игровыми номерами, информирует официальный сайт новосибирского клуба.

Вратарь:

Дэнни Тэйлор (30);

Защитники:

Самвел Мнацян (13), Александр Логинов (18);

Нападающие:

Шарль Бертран (3), Энвер Лисин (7), Юлиус Юнттила (11), Кори Эммертон (25), Александр Локтев (47), Юкка Пелтола (81), Данил Романцев (91).

Также сообщается, что шесть хоккеистов из прошлогоднего состава поменяли свои номера. Голкипер Эдуард Рейзвих будет выступать под 54-м номером (был 95), защитник Николай Демидов под 2-м (вместо 13-го), нападающие Евгений Бодров под 10-м (вместо 30-го), Павел Ткаченко под 17-м (вместо 12-го), Сергей Барбашёв под 22-м (вместо 62-го), защитник Илья Морозов под 77-м (вместо 7-го).