«Локомотив» обменял голкипера Антона Красоткина в «Адмирал», информирует официальный «твиттер» ярославского клуба. В рамках перехода «Локомотив» получил денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 21-летний вратарь защищал ворота «Лады». Красоткин одержал 4 победы в 25 матчах при коэффициенте надёжности 2,79 и проценте отражённых бросков 91,4.

В течение карьеры в КХЛ Красоткин также играл за ярославский клуб. В общей сложности за три сезона в лиге он выиграл 6 матчей из 31, пропуская в среднем за игру 2,72 шайбы и отражая 91,7% бросков.