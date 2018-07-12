Бывший нападающий «Амура» Александр Пикар стал игроком «Куньлуня»

Бывший нападающий «Амура» Александр Пикар стал игроком «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон.

В минувшем сезоне 32-летний форвард дебютировал в КХЛ. Канадский хоккеист забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач в 28 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-4» и 28 штрафных минутах. В 4 играх плей-офф c казанским «Ак Барсом» Пикар набрал 1 (0+1) очко, заработав «+2» и 48 минут штрафа. В среднем за матч Александр проводил на льду около 12 минут времени и наносил 1,7 броска.

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