Братья Стрельцовы и Александр Мерескин стали игроками «Адмирала»

«Адмирал» заключил однолетние двусторонние контракты с нападающими Александром и Василием Стрельцовыми, информирует официальный сайт КХЛ. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Также приморский клуб пополнил форвард Александр Мерескин.

Александр Стрельцов в сезоне-2017/18 провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «-6».

Василий Стрельцов в минувшем сезоне забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу в 22 играх «регулярки». Оба хоккеиста выступали за тольяттинскую «Ладу».

30-летний Мерескин минувший сезон провёл в «Северстали». В общей сложности он забросил 3 шайбы и сделал 3 результативные передачи в 23 матчах.