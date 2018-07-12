«Адмирал» заключил пробные контракты с шестью игроками, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

На просмотр в клуб из Владивостока прибыли голкиперы Егор Оселедец и Владислав Насонов, защитники Антон Сизов, Михаил Патрикеев и Тимур Таратунин, а также нападающий Денис Ковалёв.

Только двое игроков имеют опыт выступлений в КХЛ. 22-летний Сизов последние три сезона провёл в «Северстали», где в минувшем чемпионате забросил 1 шайбу и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах «регулярки». 24-летний Ковалёв в сезон-2017/18 не набрал очков 5 матчах регулярного чемпионата за «Адмирал».

25-летний Оселедец начинал минувший сезон в клубе ВХЛ ЦСК ВВС, а заканчивал сезон в «Ростове».

21-летний Насонов сезон-2017/18 пропустил. В сезоне-2016/17 он защищал ворота «Амурских Тигров».

22-летний Патрикеев минувший сезон отыграл в ВХЛ за ЦСК ВВС и «Чэн Тоу».

22-летний Таратунин весь сезон провёл в ЦСК ВВС.