В «Сочи» новичков-легионеров клуба встречал медведь с балалайкой

Хоккейный клуб «Сочи» нетрадиционным образом решил поприветствовать новичков-легионеров клуба. В аэропорту хоккеистов встречал медведь с балалайкой.

«Мы часто слышим такое стереотипное мнение, что будто бы в России на каждом шагу можно встретить медведя с балалайкой… Наши новые легионеры Йоанн Овитю и Роберт Розен, прилетев в Сочи, убедились, что некоторые стереотипы всё же подтверждаются», — написано на YouTube-канале «леопардов».

Посмотреть видео также можно на официальном канале «Сочи» в YouTube.

В составе «Эдмонтон Ойлерз» в минувшем сезоне француз Овитю набрал 9 (3+6) очков в 33 встречах и заработал показатель полезности «+4».

В минувшем сезоне швед Розен стал третьим бомбардиром «Векше» в регулярном чемпионате, набрав 40 (17+23) очков в 49 встречах. В плей-офф он провёл 10 матчей и отметился 14 (8+6) баллами.