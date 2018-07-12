Скачков заключил пробный контракт с «Нефтехимиком», это его восьмой клуб в КХЛ

ХК «Нефтехимик» подтвердил заключение пробного контракта с нападающим Евгением Скачковым, информирует официальный «твиттер» клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Минувший сезон 33-летний форвард начинал в «Югре». В 28 матчах регулярного чемпионата он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-12». После расторжения контракта с ханты-мансийским клубом Скачков продолжил карьеру в минской «Юности». В 9 матчах «регулярки» он забросил 3 шайбы и сделал 5 голевых передач. В 15 матчах плей-офф на его счету 10 (4+6) очков.

Ранее Евгений также выступал за «Трактор», «Ак Барс», «Торпедо», СКА, «Салават Юлаев» и «Сочи». Скачков знаком главному тренеру «Нефтехимика» Андрею Назарову по совместной работе в Челябинске, где форвард был одной из главных звёзд команды.