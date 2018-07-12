Шипачёв — о Дадонове: у каждого своя жизнь, мы стали меньше общаться

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о взаимоотношениях со своим бывшим партнёром по звену СКА Евгением Дадоновым. Тройка Дадонов — Шипачёв — Гусев по итогам сезона-2016/17 была признана лучшей в КХЛ, после чего уроженец Челябинска отправился во «Флориду Пантерз», а воспитанник череповецкого хоккея — в «Вегас Голден Найтс».

«Мы действительно хотели играть вместе с Евгением, разговаривали на эту тему. Но у каждого же своя жизнь. Я выбрал вариант с «Вегасом». Рад за Дадонова. У него всё сложилось отлично. А у меня немного не так. Правда ли, что мы больше не общаемся? Мы сейчас действительно стали меньше общаться», — сказал Шипачёв.