Готовец: показалось, что в АХЛ я топчусь на одном месте, поэтому вернулся в КХЛ

Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о причинах, побудивших его покинуть АХЛ.



«В целом минувший сезон был неплохим. Особенно это касается регулярного сезона. Вот далее уже получилось не так удачно. Мне показалось, что там топчусь на одном и том же месте. Поэтому решил попробовать себя снова в Континентальной хоккейной лиге. Ведь карьера в минском «Динамо» у меня получилась достаточно короткой. Толком ничего продемонстрировать не успел. Необходимо это дело исправлять. Тем более появилась подобная возможность.

Готовец — о впечатлениях от КХЛ: мне показалось, что в АХЛ выше скорости

В минувшем сезоне я провёл за фарм-клуб «Виннипега» 57 матчей. Набрал 13 (1+12) очков. Я должен был препятствовать соперникам в атаке на наши ворота. Не было заданий от тренерского штаба набирать очки, забрасывать шайбы. Требовалось грамотно действовать в обороне, чтобы тренеры знали, что, когда я на льду, ничего плохого для нашей команды не случится», – цитирует Готовца «Спортивная панорама».