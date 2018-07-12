Рижское «Динамо» подписало пробный контракт с М. Третьяком

Официальный «твиттер» рижского «Динамо» сообщил о подписании пробных контрактов с 21-летним голкипером Максимом Третьяком. На тренировочном сборе команды голкипер проходил просмотр.



Максим — внук легендарного голкипера сборной СССР и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Из «Адмирала» в ЦСКА 21-летний голкипер перебрался в ноябре, но за столичный клуб так и не сыграл ни минуты.



В сезоне-2017/18 на счету Третьяка 1 матч за «Адмирал», 1 игра за «Южный Урал» и 19 – за чеховскую «Звезду», в которой Максим в среднем пропускал 2,39 шайбы за матч.