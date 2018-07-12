«Салават» объяснил, почему новую клубную форму презентовал сервисмен

Руководство «Салавата Юлаева» прояснило ситуацию вокруг представления новой формы на предсезонные турниры. Вместо привычных фотографий игроков в новой амуниции новый свитер представил один из сервисменов клуба.



«Настоящая команда состоит не только из игроков и тренеров. Сервисмены, врачи, администраторы – это тоже часть одного большого целого под названием «Салават Юлаев». Право первому показать форму мы отдали Сергею Бухтиярову, чьё значение для команды сложно переоценить. Это знак внимания не только Бухтиярову, но и всем сотрудникам клуба, которые заняты тем же делом, что и хоккеисты. Они бьются за победы», – заявил заместитель генерального директора клуба Александр Курносов в интервью «Бизнес Online».



С 14 по 18 августа «Салават» примет участие в турнире «Кубок губернатора Челябинской области», а с 25 по 28 августа уфимцы сыграют в Кубке Республики Башкортостан.