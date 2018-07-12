Гатиятулин: национальная сборная – это одна из вершин, к которым стремится любой

Экс-главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин прокомментировал первые месяцы своей работы в олимпийской сборной России.



«Мне позвонили через несколько дней после награждения «Трактора» бронзовыми медалями у губернатора Челябинской области. Приглашение в национальную сборную страны — большая честь. Это одна из профессиональных вершин, к которым стремится любой тренер.



Чемпионат мира оставил самые положительные впечатления. Меня тепло приняли коллеги. С первого дня я понимал, насколько это огромная ответственность — быть частью сборной. В команде замечательная атмосфера, очень профессиональная, учтены все даже самые малозаметные мелочи. Все работают для достижения одной цели — победы. Подчинены одной идее. Для меня чемпионат мира — огромный опыт», – заявил Гатиятулин в интервью Znak.com.



В минувшем сезоне 42-летний специалист умел вывести «Трактор» в финал Восточной конференции, однако потом неожиданно покинул клуб. Уже через несколько дней стало известно, что свою карьеру Анвар продолжит в тренерском штабе олимпийской сборной России.