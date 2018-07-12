Панин рассказал о ходе подготовки к новому сезону КХЛ

Защитник ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин сообщил, как готовился к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.



«Хорошо отдохнул в США, но дома лучше. Бегал и готовился к сезону. У меня была цель – принять участие в марафоне. Когда достиг, продолжил подготовку. В общем, совмещал приятное с полезным.



Подготовкой на льду занимался в Америке, и по возвращении в Россию тренировался в Казани. Играли вместе с Александром Бурмистровым и братьями Свечниковыми. Всё в комплексе тренировал, были занятия с тренером по катанию, весьма немаловажная вещь.



Очень соскучился по хоккею, по арене, по этой обстановке, по нашей внутренней тусовке. У меня положительные эмоции после отпуска!» — цитирует игрока официальный сайт уфимского клуба.



В прошедшем сезоне Панин провёл 56 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков.

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