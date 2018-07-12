Холл: «Нью-Джерси» должен стать командой, способной бороться за Кубок Стэнли

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл подвёл итоги минувшего сезона и поделился ожиданиями от следующего розыгрыша НХЛ.



«Я очень доволен тем, как прошёл сезон. Всё было замечательно, но мы выиграли только один матч в плей-офф. И всё же это шаг вперёд по сравнению с сезоном-2016/17. Я продолжал смотреть игры плей-офф в течение полутора месяцев, пока не вручили трофей.



Мы можем гордиться сезоном, но должны отдавать себе отчёт, что нам ещё надо работать. Очень тяжело выбираться из ямы, пробиваться в плей-офф. Теперь перед командой стоит не менее сложная задача: мы должны превратиться из команды, которая попадает в плей-офф, в команду, которая способна бороться за Кубок Стэнли. Я очень этого хочу», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.



По итогам прошедшего сезона 26-летний Холл стал обладателем «Харт Трофи» — награды, которая вручается самому ценному хоккеисту регулярного сезона НХЛ.

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