Николай Лемтюгов подписал пробный контракт с «Северсталью»

Нападающий Николай Лемтюгов подписал просмотровый контракт с «Северсталью», сообщает официальный сайт череповецкого клуба.



32-летний спортсмен, являющийся воспитанником челябинского хоккея, уже выступал за «Северсталь» в сезоне-2006/07 и 2009/10.



На протяжении последних четырёх сезонов Николай защищал цвета омского «Авангарда». В прошлом году он провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности (-6) и заработал четыре минуты штрафа.

В минувшем сезоне «Северсталь» вышла в плей-офф, но в первом раунде уступила в четырёх матчах СКА.