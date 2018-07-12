Минское «Динамо» продлило контракты с Андреем Степановым и Александром Китаровым

Нападающие минского «Динамо» Андрей Степанов и Александр Китаров останутся в команде ещё на один сезон, информирует официальный сайт белорусского клуба.



В прошлом чемпионате Андрей провёл в составе «Динамо» 54 поединка, набрав 16 (7+9) очков и 14 минут штрафа при показателе полезности «-5». Всего в «регулярке» КХЛ нападающий сыграл в форме «зубров» 172 матча и заработал 66 (32 +34) результативных баллов.



Александр в прошедшем сезоне провёл 51 матч, в которых набрал 12 (5+7) очков и 6 минут штрафа при показателе полезности «-2». Всего в составе «зубров» Александр сыграл в регулярных чемпионатах КХЛ 269 матчей и набрал 53 (19+34) результативных балла.

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