Холл: в случае обмена Карлссон должен перевернуть страницу и забыть об «Оттаве»

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл поделился мнением о возможном обмене защитника «Оттавы» Эрика Карлссона.



«Мне кажется, что легче пережить обмен, если заранее знаешь о нём. Эрик Карлссон знает, что его могут обменять, а значит, он готов к такому развитию событий. Когда переходишь в новую команду, всё равно хочешь помочь ей. Сам хоккеист не меняется.



Если Эрика поменяют, я бы посоветовал ему перевернуть страницу. Ему надо забыть об «Оттаве» и сконцентрироваться на новой ситуации. Если игрока меняют на пике карьеры, он должен смотреть только вперёд», — цитирует обладателя «Харт Трофи» официальный сайт НХЛ.

Джонсон: «Тампа» попытается выменять Карлссона, несмотря на продление Кучерова