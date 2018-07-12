Валерий Белов: Аалтонену дали небольшой отпуск, он присоединится к нам в Италии

Главный тренер ХК «Витязь» Валерий Белов рассказал о задачах, которые поставлены перед командой в межсезонье. Кроме того, он сообщил, когда ряды клуба пополнит нападающий Миро Аалтонен.



«15 июля у нас будет открытая тренировка, и там мы поговорим о задачах на сезон. Сегодня мы поздравили ребят с началом подготовки к новому розыгрышу КХЛ. Не достаёт нам пока Миро Аалтонена. Он завершил сезон совсем недавно, и ему дали небольшой отпуск. Он присоединится к нам в Италии.



Все живы, здоровы. Хочется, чтобы все подошли к началу предсезонной подготовки в одинаковой форме. Задача этих первых двух недель — привести всех к одному знаменателю перед сборами в Италии. Тренировочный лагерь там у нас будет очень серьёзным. Особенно первые 11 дней, когда не будет игр, а только тренировки. Потом будет легче, когда начнётся цикл тренировочных матчей.



Для нас главное, чтобы ребята, которые пришли на роль лидеров, особенно это касается иностранцев, быстрее адаптировались и показали свой уровень. Ведь у нескольких наших легионеров, в том числе двух финских нападающих, год назад это не получилось, хотя ребята были опытные», — цитирует Белова официальный сайт подмосковной команды.

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