Нельсон: пора забыть о Таваресе, Барзал — один из лучших игроков НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон прокомментировал уход из команды капитана Джона Тавареса, который перебрался в «Торонто».



«Мы желаем Джону всего самого наилучшего, но время идёт вперёд, надо искать ему замену. Всегда тяжело видеть уход такого игрока. Он был капитаном и лидером на протяжении девяти лет. Он был лицом всего клуба, так что видеть его уход просто ужасно. Но у других ребят будут возможности проявить себя. У нас есть новые лица, нас ждут изменения. И нам пора с ними смириться.



Можно снова и снова говорить о том, как тяжело без Тавареса, но всё равно нас ждёт яркое будущее. В лице Барзала у «Айлендерс» есть один из лучших игроков лиги. Он пришёл в лигу и сразу же выиграл «Колдер Трофи». Так что мы в полном праве ожидать от него шага вперёд. В следующем году он способен на большее. На таких ребят можно полагаться», — приводит слова Нельсона официальный сайт лиги.



1 июля Таварес подписал с «Торонто» семилетний контракт на $ 77 млн.

Барзал: без Тавареса ко мне будет больше внимания, я в восторге от этого