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«Чикаго» и «Аризона» ведут переговоры по контракту Госсы

«Чикаго» и «Аризона» ведут переговоры по контракту Госсы
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхокс» может обменять контракт нападающего Мариана Госсы в «Аризону», сообщает известный инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Ястребы» планируют избавиться от контракта словака, чтобы освободить место в платёжной ведомости. По информации Фридмана, клубы ведут переговоры об обмене, в результате которого контракт Госсы перейдёт в распоряжение «койотов». Кроме того, в сделку может быть включён также 24-летний нападающий «Чикаго» Винни Хиностроза.

В мае 39-летний Госса, являющийся трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, объявил о завершении спортивной карьеры, несмотря на три года, оставшиеся по контракту. Кэпхит игрока за сезон — $ 5,25 млн. Госса пропустил минувший сезон из-за заболевания кожи, вызванного аллергией на экипировку.

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