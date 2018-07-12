Кулик: хотим переплюнуть результат, добытый в прошлом сезоне

Защитник «Спартака» Евгений Кулик рассказал об изменениях, которые произошли в команде.



«Пришло много очень хороших ребят, большую часть из которых хорошо знаю, – Илья Зубов, Максим Гончаров, Андрей Кутейкин. Думаю, у нас в команде будет потрясающий микроклимат. Надеемся, удастся переплюнуть результат, добытый в прошлом сезоне. Планку опускать нельзя», — приводит слова Кулика официальный сайт московского клуба.



В предыдущем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф, но уступил в первом раунде хоккеистам ЦСКА со счётом 0-4.

Календарь сезона КХЛ. Главное, что нужно знать Наконец-то он появился.