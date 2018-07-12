«Чикаго» обменял контракт Госсы в «Аризону»

«Аризона» приобрела у «Чикаго Блэкхокс» контракт словацкого форварда Мариана Госсы, информирует пресс-служба «койтов».



Помимо этого, в стан «Аризоны» отправится нападающий Винни Хиностроза, защитник Джордан Остерл и выбор в третьем раунде драфта-2019. В обратном направлении проследовали нападающие Маркус Крюгер, Джордан Малетта и Маккензи Энтуисл, защитник Эндрю Кэмпбелл, а также выбор в пятом раунде драфта-2019.



Таким образом, «Чикаго» расчистил платёжную ведомость, избавившись от контракта Госсы, который завершил карьеру в мае 2018 года. В то же время соглашение словака решит проблемы с полом зарплат, которые регулярно возникают у «Аризоны». Контракт Госсы будет действовать в течение трёх лет с кэпхитом $ 5,275 млн.

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