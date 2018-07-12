«Рейнджерс» подписали однолетний контракт с форвардом Коди Маклеодом

«Нью-Йорк Рейнджерс» согласовал однолетний контракт с нападающим Коди Маклеодом, сообщает пресс-служба клуба.



«Рейнджерс» забрали 34-летнего форварда с драфта отказов в январе 2018 года. Первую половину регулярного чемпионата хоккеист провёл в составе «Нэшвилла».



В минувшем сезоне Маклеод выходил на лёд 48 раз в составе «Нэшвилла» и «Рейнджерс», набрал 3 (1+2) очка, заработал показатель полезности «-11» и 111 штрафных минут.



В период с 2005 по 2016 год канадский хоккеист защищал цвета «Колорадо Эвеланш».

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