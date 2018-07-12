Паризе восстановился от перелома грудной кости

Нападающий «Миннесоты» Зак Паризе подчеркнул, что оправился от перелома грудной кости. 33-летний хоккеист получил повреждение во время третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Виннипег Джетс».



Паризе принимает участие в играх Da Beauty League — еженедельного летнего турнира в формате «четыре на четыре», в котором выступают имеющие связи с «Миннесотой» хоккеисты.



«Никто не применял силовых приемов, но я чувствовал себя хорошо. Здорово вернуться на лед. Всё было нормально. Мне разрешено делать всё что угодно. Мы здесь играем, чтобы оставаться в тонусе и поддерживать форму. Никто не собирается травмировать друг друга», — цитирует хоккеиста официальный сайт лиги.



В минувшем чемпионате форвард смог сыграть только в 42 матчах из-за операции на грыже позвоночника, которая состоялась 24 октября. Первую игру в сезоне Паризе провёл 2 января.

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