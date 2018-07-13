Назначены даты арбитражных слушаний по контрактам НХЛ — в списке 36 игроков

Ассоциация игроков НХЛ распространила график арбитражных слушаний по контрактам игроков, которые запланированы на период с 20 июля по 4 августа.

Изначально заявки на арбитраж подали 44 игрока, из которых восемь уже успели подписать новые контракты со своими клубами. Сделать это можно в любой момент до вынесения решения арбитром. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.

20 июля: Филлип Дано («Монреаль Канадиенс»), Крис Тирни («Сан-Хосе Шаркс»), Девин Шор («Даллас Старз»), Джейк Труба («Виннипег Джетс»)

22 июля: Адам Лаури («Виннипег»), Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси Дэвилз»)

23 июля: Бретт Кулак («Калгари Флэймз»), Лиэм О’Брайен («Вашингтон Кэпиталз»), Мэтт Дамба («Миннесота Уайлд»)

24 июля: Брэндон Монтур («Анахайм Дакс»)

25 июля: Йоэл Армия («Монреаль»), Джоэл Эдмундсон («Сент-Луис Блюз»), Брэндон Танев («Виннипег»)

27 июля: Марк Янковски («Калгари»)

28 июля: Давид Риттих («Калгари»), Джейсон Цукер («Миннесота»)

29 июля: Трой Стечер («Ванкувер Кэнакс»)

30 июля: Джимми Веси («Нью-Йорк Рейнджерс»), Томаш Носек («Вегас Голден Найтс»), Гарнет Хэтэуэй («Калгари»), Маккензи Уигар («Флорида Пантерз»), Марко Дане («Виннипег»)

31 июля: Брэди Шей («Рейнджерс»)

1 августа: Коди Сиси («Оттава Сенаторз»), Элиас Линдхольм («Калгари»), Стефан Ноусен («Нью-Джерси»), Джемел Смит («Даллас»)

2 августа: Миикка Саломяки («Нэшвилл Предаторз»), Кевин Хэйз («Рейнджерс»)

3 августа: Маттиас Янмарк («Даллас»), Марк Стоун («Оттава»), Тэйлор Лейер («Филадельфия Флайерз»), Брок Нельсон («Айлендерс»)

4 августа: Райан Спунер («Рейнджерс»), Патрик Немет («Колорадо Эвеланш»), Вильям Карлссон («Вегас»).