Бывший защитник «Нэшвилла» и «Монреаля» стал игроком «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с канадским защитником Виктором Бартли, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.

Минувший сезон 30-летний защитник провёл в Швеции, выступая за «Эребру». В 44 матчах регулярного чемпионата он забросил 2 шайбы и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «-14».

Бартли имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. С 2011 по 2016 год он находился в системе «Нэшвилл Предаторз», по ходу сезона-2015/16 был обменян в «Монреаль Канадиенс». В общей сложности Виктор принял участие в 125 матчах и набрал 23 (1+22) очка при полезности «+5».