Пятанов: нам не интересны негативные прогнозы — «Адмирал» вернётся в элиту КХЛ

Тренер «Адмирала» Андрей Пятанов прокомментировал назначение в клуб и поделился ожиданиями от нового сезона.

«В мае позвонил мой друг Сергей Светлов, с которым мы уже работали в ряде клубов КХЛ, рассказал о предложении из Владивостока. Долго не думали, ведь Владивосток — хоккейный город с отличной инфраструктурой и с великолепными болельщиками. Тем более что пять лет назад с «Адмиралом» уже работали, помогли клубу в его дебютный сезон в КХЛ пробиться в плей-офф и посражаться там с «Магниткой». Нам со Светловым показалось, что за пять лет город ещё больше влюбился в хоккей, интерес к клубу и со стороны болельщиков, и со стороны властей огромный, инфраструктура по-прежнему в полном порядке. Всё хорошо.

Наш штаб все негативные прогнозы отбрасывает, нам они не интересны. Безусловно, пять лет назад по составу «Адмирал» был более конкурентоспособен, особенно это касается легионеров — Шюца, Бергфорса, Коммодора, а также российских лидеров — Зубова, Лисина и других. Но и у нынешней команды видим хороший потенциал. Один-два рабочих сезона, кропотливый тренинг молодежи, терпение — и «Адмирал» вернётся в элиту КХЛ, в кубковую зону. Собственно, это прекрасно понимает и руководство. Уверен, что никакого риска здесь нет. У нас со Светловым всё сложилось в дебютном сезоне «Адмирала», считаю, очень крепким получился и дебютный сезон в «Ладе», когда Тольятти вернулся в КХЛ и весь сезон боролся за плей-офф. К сожалению, потом в клубе начались не совсем хоккейные игры, которые, как известно, привели к переводу команды в ВХЛ. Прекрасно понимаем, что сезон будет непростым. Пока не полностью определён состав, даём оппонентам по КХЛ фору с легионерами, делаем ставку на молодых. Плюс начинаем чемпионат с шести матчей на выезде. Но это отличные вызовы!

У нас много молодых хоккеистов, дебютантов — и для нас, безусловно, станет определяющим осенний отрезок чемпионата, когда две трети матчей проведём на выезде. Вообще 62 игры — очень серьёзный показатель, особенно для дальневосточных клубов, которые много времени проводят в дороге. Легко никому не будет», — цитирует Светлова Russia-Hockey.