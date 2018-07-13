Директор «Трактора» — о критике: всегда есть «моськи» с пошлыми комментариями

Директор «Трактора» Иван Сеничев прокомментировал позицию клуба в рейтинге КХЛ и поделился мнением о критике в социальных сетях.

«Наибольший рост сезона-2017/18 в рейтинге показал «Трактор», поднявшийся с 14-й позиции на 10-ю. Это очень весомо. Причём мы хорошо шагнули вперед по каждому показателю: по спортивной составляющей мы находимся на четвёртом месте (против 11-го в прошлом сезоне), по посещаемости – вторые. Для покинувших лигу клубов одним из критериев вылета, помимо спортивных результатов выступления в сезоне, стала финансовая составляющая. Это, при всём прочем, ещё и отсутствие у клуба долгов. Наш клуб отмечен как один из лучших по выполнению финансовых обязательств. Ни у кого из наших партнёров нет к нам претензий. У нас нет никаких задолженностей за услуги, оказанные клубу. Мы себе этого просто не позволяем. Работаем по чётко утвержденному бюджету. И ещё раз повторюсь, несмотря на то, что по финансированию клуб – крепкий середнячок в лиге, наш сегодняшний результат – бронзовые медали чемпионата.

Критика? Всегда были, есть и будут мелкие пакостники. Согласитесь, состоявшийся человек вряд ли будет сидеть и писать в интернете пошлые комментарии. Во-первых, ему просто некогда это делать, во-вторых, зачем?.. Иногда и позитивная новость сразу вызывает желчную реакцию: повесили лучший в лиге медиакуб – надо обгадить, выиграли бронзу – опять обхаять. Я таких часто называю «моськами» – это и про них Крылов два века назад, помните, написал: что норовят «совсем без драки попасть в большие забияки». Так что пусть говорят. Собаки лают – караван идёт», – цитирует Сеничева АН «Доступ».