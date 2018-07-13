«Каролина» заключила новый контракт с серебряным призёром МЧМ

«Каролина Харрикейнз» подписала новый контракт с форвардом Лукасом Валльмарком, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Соглашение рассчитано на два сезона, в первом оно будет двусторонним, во втором – односторонним. Зарплата составит $ 650/70 тыс. на уровне НХЛ/АХЛ в первом сезоне и 700 – во втором.

В минувшем сезоне Валльмарк сыграл 11 матчей в НХЛ, в которых забросил 1 шайбу. В АХЛ набрал 55 (17+38) очков в 45 матчах и ещё 5 (2+3) – в 8 матчах плей-офф. Всего за карьеру в НХЛ на счету нападающего 3 (1+2) очка в 19 играх.

В составе сборной Швеции Лукас стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира — 2014.