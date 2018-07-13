Хохлачёв: в «Спартак» пришло много отличных ребят, нас ждёт большой сезон

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв прокомментировал выход из отпуска и поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Отпуск? Немного отдохнул, после чего понемногу начал тренироваться: у меня свой тренер — под его руководством тренируюсь уже довольно давно. Готовились больше в зале, но и на лёд я несколько раз всё же выходил. В общем эта подготовка идентична той, что была у меня перед прошлым сезоном. На коньки я вставал где-то раз в неделю, бывало — два. Среди нас много ребят, закончивших профессиональную карьеру, кто-то ещё играет. В общем, хороший уровень. Все друг друга знают — классный коллектив.

Стал ли «Спартак» сильнее в это межсезонье? Конечно, в команду пришло много отличных ребят. В субботу поедем на сборы — будем знакомиться, притираться друг к другу. Нас ждёт большой сезон.

Каждый сбор — нелёгкий, сложно выделить. Всегда тяжело начинать, особенно первые пару недель. Везде так было и будет», — цитирует Хохлачёва официальный сайт клуба.